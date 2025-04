La joie des joueurs de l’OL, dont Cherki et Tolisso, après la victoire à Nice (Photo by Valery HACHE / AFP)

Ce jeudi (21h), l’OL reçoit Manchester United pour la manche aller des quarts de finale de Ligue Europa. Devant déjà bricoler offensivement, Paulo Fonseca espère que ses joueurs en sursis au niveau des cartons passeront entre les gouttes au Parc OL.

Avec Malick Fofana et Ernest Nuamah absents, le secteur offensif de l’OL se retrouve démuni. Dans les faits, ils ne sont que cinq (Lacazette, Mikautadze, Cherki, Almada, Molebe) à être disponibles pour la réception de Manchester United, jeudi soir à Décines. Pour accueillir les Red Devils, Paulo Fonseca aurait certainement préféré s’éviter ces casse-têtes offensifs, mais le Portugais va devoir bricoler. À ces problèmes de blessure, il espère néanmoins ne pas y ajouter ceux des suspensions. Pour le match aller, aucun Lyonnais ne manquera à l’appel. Face au FCSB, les joueurs de l’OL s’étaient tenus à carreaux avec aucun carton jaune distribué. Néanmoins, la règle UEFA ayant changé cette saison, les compteurs ne sont remis à zéro qu’après les quarts de finale, limitant ainsi une absence pour accumulation de cartons en cas de finale.

Des joueurs d'expérience dans le viseur

Cependant, ils sont quatre à devoir faire attention jeudi soir, au risque de manquer le quart retour décisif le jeudi 17 avril à Old Trafford. Avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête depuis déjà quelques matchs, Corentin Tolisso, Ainsley Maitland-Niles, Alexandre Lacazette et Moussa Niakhaté vont encore jouer avec intelligence face à Manchester United. Au tour précédent, Paulo Fonseca n’avait d’ailleurs pas hésité à sortir rapidement Tolisso et Niakhaté grâce à l’avance prise par l’OL face à Bucarest au retour. Lacazette avait lui regardé la rencontre sur le banc, pour ne prendre aucun risque. Le contexte jeudi soir sera bien différent.