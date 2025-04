OL - Sélection : Bacha titulaire, Hegerberg pas sur la feuille

Damaris Egurrola à l’entraînement de l’OL face à Wendie Renard et Selma Bacha (Photo by Thomas COEX / AFP)

Ce mardi marque la fin de la trêve internationale d’avril. Le programme s’annonce chargé avec pas moins de onze joueuses de l’OL sur le pont.

Il devait certainement la redouter et Joe Montemurro n’a pas forcément dû avoir le sourire au moment de voir les dégâts causés par la trêve internationale d’avril. En plus de Kadidiatou Diani, victime d’une commotion avant même le début des rassemblements, Wendie Renard et Ellie Carpenter ont quitté prématurément leur sélection. En attendant d’en savoir plus sur leur état de santé en vue du match contre le Paris FC, samedi au Parc OL, l’entraîneur lyonnais doit croiser les doigts pour ne pas avoir de la casse supplémentaire ce mardi. Elles sont douze à jouer un dernier match en sélection avant de retrouver Décines pour préparer la venue du PFC.

Ligue des Nations en Europe

La plupart des internationales lyonnaises encore sur le pont disputent un deuxième match de Ligue des Nations. Chez les Bleues, Selma Bacha est le seule Lyonnais titulaire. Eugénie Le Sommer et Amel Majri sont sur le banc et ne croiseront pas la route d'Ada Hegerberg. Déjà absente du premier match, la capitaine de la Norvège n'est pas sur la feuille de match ce mardi à Oslo pour empêcher la France d’être déjà qualifiée pour le tour suivant après seulement quatre journées. De quoi laisser planer un nouveau pépin physique...

À quelques minutes d’intervalle, Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk joueront avec les Pays-Bas en Autriche. Buteuse à l'aller, la milieu défensive commence sur le banc au contraire de la numéro 10, titulaire. Ce ne sera pas le cas pour Sofie Svava. Remplaçante contre le pays de Galles, la latérale gauche débutera encore sur le banc avec le Danemark contre l’Italie. Enfin, Sara Däbritz regardera d'abord comme remplaçante Allemagne - Écosse après n'avoir pas été sur la feuille de match pour le premier match.

Des matchs amicaux de l’autre côté de l’Atlantique

Si en Europe, il y a un minimum d’enjeux avec cette Ligue des champions, pour les nations nord-américaines et sud-américaines, il est avant tout question d’amicaux. Les États-Unis de Lindsey Heaps affrontent de nouveau le Brésil de Tarciane (4h30) tandis que Vanessa Gilles recroise le fer contre l’Argentine avec le Canada (4h). Enfin, en milieu d’après-midi, Melchie Dumornay et Haïti affrontaient le Chili.