Star de la sélection nationale, Melchie Dumornay a profité de la trêve internationale pour pousser un cri du cœur. L’attaquante de l’OL appelle à la fin des violences en Haïti, touché par la guerre des gangs.

Depuis toujours, elle répète vouloir être un exemple pour les futures générations de son pays. À 21 ans, Melchie Dumornay reste une jeune joueuse, mais a très rapidement pris conscience de l’impact qu’elle pouvait avoir. Considérée comme l’une des futures stars du football féminin, l’attaquante de l’OL n’en oublie pas son pays qu’est Haïti. Elle a réussi à le placer sur l’échiquier mondial avec cette participation historique à la Coupe du monde 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande.

Cependant, il n’y a pas que footballistiquement que Dumornay veut s’engager. Dans l’un des pays les plus pauvres du monde, les problèmes sociétaux sont nombreux. Depuis plusieurs mois, une guerre des gangs fait la pluie et le beau temps dans l’archipel. De retour au pays pour cette trêve internationale d’avril et notamment dans sa ville natale de Mirebalais, Melchie Dumornay semble marquée par ce qu’elle a pu voir.

"Mon pays rayonnait d'espoir et de culture"

La Lyonnaise a pris la parole sur les réseaux sociaux. La co-meilleure buteuse de Première Ligue appelle à "la fin des violences" dans le pays en raison de la présence de tous ces gangs. "Autrefois, mon pays rayonnait d’espoir et de culture. Aujourd’hui, la brutalité nous a privés de ce privilège : à Mirebalais, comme ailleurs, des familles entières doivent de fuir leurs foyers, chassées par certains compatriotes qui sèment la terreur. J’appelle à la fin de cette violence qui tue tant d’innocents. Il est temps que notre pays soit libéré de la tyrannie qui l’étouffe et le maintient dans l’obscurité", peut-on lire dans le message posté sur le profil de Melchie Dumornay.

C’est dans ce contexte qu'Haïti va disputer son deuxième match amical contre le Chili, ce mardi. Lors de la première opposition, l’attaquante de l’OL avait donné la victoire sur penalty.