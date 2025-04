Niakhaté (OL) : "Une victoire à l'image de notre saison"

Vainqueur dans la douleur, l'OL a fait malgré tout un gros coup contre Lille samedi soir (2-1). Moussa Niakhaté a salué la force de caractère des Lyonnais.

Encaisser un but dès la première minute, l'OL ne se facilite pas les choses pour gagner (2-1)...

Moussa Niakhaté : D'abord, c'est une excellente opération, je pense. J'ai vu le résultat de Monaco, Nice vendredi. Même sans ces résultats, on se devait de gagner, vu notre accro de la semaine dernière. Je pense que c'est une excellente opération. C'est notre histoire. Franchement, ce serait beaucoup trop facile si on gagnait tranquillement. Mais une fois encore, ces handicaps, ça prouve qu'il faut encore beaucoup progresser. On ne peut pas se permettre de faire ça. Comme vous l'avez dit, la force mentale est importante dans cette équipe. On a su montrer du caractère. Je ne pense pas que ce soit notre plus beau match de la saison. Mais niveau caractère, niveau intelligence de jeu, c'est peut-être l'un des meilleurs.

"Il y a une force de caractère dans ce groupe"

Vous retrouvez le top 4 grâce à cette victoire et les revers de Nice et Monaco...

Mais je pense que dans le passé aussi, ils ont pu profiter de nos accrocs. Un championnat, c'est très long. Il reste 18 points en jeu. Il ne faudra pas lâcher. Si on fait une excellente opération ce (samedi) soir, mais que les six derniers matchs, on fait n'importe quoi, ça ne servira pas à grand-chose. C'est important d'utiliser cette victoire contre un concurrent direct pour vraiment lancer ce sprint final.

Vous avez eu du mal jusqu'au penalty de Lacazette. Il a fallu se relever de ce but encaissé d'entrée ?

C'est vrai. On ne s'attend pas à prendre un but au bout d'une minute de jeu. On l'a déjà fait contre Strasbourg en début de saison. On a montré notre force mentale. On s'impose 4-3. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre saison. Elle n'est pas parfaite. Ça, on l'a encore prouvé ce (samedi) soir. Mais la force de caractère de ce groupe, la qualité technique et les remplaçants qui font toujours la différence, c'est super important.