Samedi, les Bad Gones ont déployé une banderole à l’attention du Collectif Ultra Parisien. Le CUP avait profité de la venue d’Angers un peu plus tôt pour tacler l’OL et l’OM notamment, en soutien à Nasser Al-Khelaïfi.

Il n’y a finalement pas qu’en coulisses que l’OL et le PSG se retrouvent front contre front. Les récentes passes d’armes entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi se sont déplacées jusqu’en tribunes. À l’occasion de la venue du club parisien à la mi-février, les Bad Gones n’avaient manqué de tacler le président qatari avec un tifo qui avait en partie valu une fermeture du Kop Virage Nord contre Le Havre. La tribune nord a remis ça samedi soir.

Cette fois en réponse à des banderoles déployées par le Collectif Ultras Parisien un peu plus tôt dans la journée. Pour la réception d’Angers, le CUP avait affiché son soutien à Al-Khelaïfi avec plusieurs messages contre les supporters et clubs qui critiquent le PSG et le manque d’attractivité de la Ligue 1. "Fessées à gogo lors des Classico, la faute de Nasser ? Les bras tendus à Lyon, la faute de Nasser ? Soutien à notre président", avait-on pu lire dans la tribune Auteuil.

"Quel est votre salaire pour être les esclaves de l'enfer ?"

Il n’a fallu que quelques heures pour que la réponse intervienne chez les Bad Gones. Après l’hommage affiché à Jean-Yves et Matthias, les deux supporters de l’OL décédés il y a 20 ans, les "BG87" ont eu aussi déployé une banderole à l’attention du groupe de supporters parisiens. "CUP : quel est votre salaire pour être les esclaves de l'enfer ? Fiasco du foot français, la faute de Nasser ?", ont-ils brandi après l'heure de jeu d'OL - Lille (2-1). La guerre des mots fait rage entre les deux clubs alors que Nasser Al-Khelaïfi est critiqué pour son omniprésence et le conflit d’intérêts qui peut être lié à sa fonction du PSG et BeIn Media Group.