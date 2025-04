L’OL retient son souffle pour Ernest Nuamah

Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté, joueurs de l’OL, à l’échauffement (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Sorti dès la 7e minute de jeu lors d’OL - Lille, Ernest Nuamah s’est plaint du genou. Si aucun verdict n’a été rendu à l’issue du match, il y avait du pessimisme dans les rangs lyonnais.

Le début de match de l’OL a été catastrophique à plus d’un titre contre Lille. En plus de l’ouverture du score encaissée dès la 40e seconde de jeu, les Lyonnais ont dû effectuer un premier changement dès la 7e minute de jeu. Après un contact genou contre genou sur un duel, Ernest Nuamah est resté au sol pendant de longues minutes. Le staff médical a bien tenté de remettre sur pied le Ghanéen, mais la douleur, a semble-t-il, été trop importante pour continuer. Après quelques minutes à jouer à dix, l’OL a donc fait rentrer Rayan Cherki pour occuper le côté droit de l’attaque lyonnaise. Si aucun diagnostic n’a été fait après la victoire (2-1), Jorge Maciel n’a pas forcément montré de l’optimisme. "On ne sait pas trop, on attend des nouvelles. Il va passer des examens. On s’attend à tout."

Cherki : "Reviens-nous vite"

Un flou autour de Nuamah mais une très mauvaise nouvelle malgré tout. Après Malick Fofana, l’OL pourrait perdre son autre ailier de profondeur pour quelques semaines. Car si l’entraîneur adjoint lyonnais n’a pas voulu en dire plus sur la gravité ou non de la blessure de Nuamah, les propos de Rayan Cherki laisse craindre le pire. L’ayant remplacé au pied levé, l’international espoirs n’a pas manqué d’avoir une pensée pour son coéquipier. "Une très grosse pensée pour Ernest. On sait que ce n'est pas facile de se blesser. Reviens-nous vite. Un prompt rétablissement pour lui. Prends ton temps et on t'attend avec impatience parce qu'on a besoin de toi."

Des mots qui laissent penser que le Ghanéen ne sera pas de la partie jeudi contre Manchester United et pour quelques matchs sûrement.