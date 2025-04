Manchester United, un adversaire trompe-l'œil pour l’OL ?

Dans le dur en championnat, Manchester United reste pourtant invaincu en Ligue Europa, avec cette unique chance d'être européen. L'OL va donc devoir se méfier, dès jeudi soir (21h) à Décines.

Il y a bien longtemps que les supporters de l'OL attendaient ça. Après deux saisons sans coupes d'Europe, ils ont retrouvé le goût des soirées européennes et celle de jeudi (21h) aura une saveur particulière. Non pas que les venues de l'Olympiakos, Francfort ou encore Ludogorets soient à dénigrer, mais difficile de tenir la comparaison quand Manchester United va se présenter pour le quart de finale aller de cette Ligue Europa. Il y a de l'impatience en tribunes comme dans le vestiaire lyonnais avec cette envie d'aller jusqu'au bout de la compétition et de soulever un premier titre européen. Ce désir, les Red Devils l'ont aussi et peut-être encore plus que l'OL. Quand les joueurs de Paulo Fonseca peuvent encore accrocher la Ligue des champions la saison prochaine par la Ligue 1, ceux de Ruben Amorim ont perdu cet espoir depuis bien longtemps.

Unique équipe invaincue en Ligue Europa

Treizième de Premier League, Manchester United pointe à quinze longueurs des quatre premières places qualificatives pour la C1. Les carottes sont cuites, à moins d'un succès final dans cette Ligue Europa et André Onana l'a d'ailleurs rappelé après le nul contre Manchester City (0-0), dimanche. L'OL doit-il redoubler de vigilance ? La réponse est clairement oui, car il existe un 'ManU' en championnat et un autre en Europe. Si la qualification en quarts a été poussive face à la Real Sociedad, les coéquipiers de Bruno Fernandes sont à leur avantage en Ligue Europa.

Au moment d'attaquer le top 8, les Mancuniens restent la seule équipe invaincue dans la compétition. Troisièmes de la première phase avec cinq victoires et trois nuls, ils affichent la plus grosse possession de balle de cette Ligue Europa. À l'heure où Paulo Fonseca va devoir bricoler avec les absences de Malick Fofana et Ernest Nuamah, l'OL ne doit pas prendre Manchester United de haut. Mais ne doit pas pour autant "avoir un complexe d'infériorité", comme l'a souligné Enzo Reale, lundi dans "Tant qu'il y aura des Gones". Cela promet une confrontation tactique intéressante.