Ligue 1 : l'OL revient dans le jeu pour la Ligue des champions

Corentin Tolisso (OL) contre Lille (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

7e après la dernière journée, l'OL est 5e suite à ce nouveau week-end de Ligue 1. Son succès à Lille combiné au revers monégasque le place à deux points du podium.

Le suspense, sauf pour le titre, s'étirera jusqu'au bout cette saison en Ligue 1. Si le Paris Saint-Germain, toujours invaincu, a officialisé un nouveau trophée national samedi, les autres clubs se livrent une lutte sans merci. Pour le podium et les strapontins européens notamment, la bataille fait rage à six journées du terme.

Semaine après semaine, les positions changent, au gré des contreperformances des uns et des autres. Car hormis Strasbourg, qui enchaîne et semble inarrêtable du haut de sa quatrième place (49 points), toutes les autres écuries alternent le bon et le moins bon.

L'OL gagne deux places

L'OL, par exemple, a parfaitement rebondi après la déception du revers en Alsace (4-2). En dominant Lille samedi (2-1), il reprend la cinquième position à son rival. L'Olympique lyonnais grimpe de deux rangs, profitant également de la défaite niçoise. Avec 48 unités au compteur, il se trouve à quatre longueurs de Marseille (deuxième), et surtout, à deux encablures de Monaco, le troisième.

L'ASM, qui a chuté à Brest (2-1), fait une des mauvaises opérations de la 28e journée de Ligue 1. Derrière les cinq premiers, nous avons l'OGN, sixième et le LOSC, septième, tous les deux avec 47 points. Vous l'avez compris, seuls trois unités séparent le septième, potentiellement la première équipe privée d'Europe, du troisième.

Deux confrontations directes le week-end prochain

Même l'OM, avec cinq points d'avance sur les Lillois, n'est assuré de rien. Les Rhodaniens, après deux rencontres face à des adversaires directs, iront à Auxerre dimanche prochain. Là aussi, le déplacement s'annonce périlleux. Mais désormais, chaque victoire, arrachée ou maîtrisée, sera un pas de plus vers l'objectif européen des hommes de Paulo Fonseca. D'autant plus avec les deux confrontations entre membre du top 7 qui arrivent.

Le calendrier du 2e au 7e lors de la 29e journée :