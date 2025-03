Ligue 1 : l'OL voyagera à Auxerre le dimanche 13 avril (20h45)

Comment l'OL abordera-t-il ce déplacement à Auxerre ? Lors de la 29 journées de Ligue 1, l'Olympique lyonnais ira à Auxerre le 13 avril, entre deux rencontres face à Manchester United.

Comme nous l'expliquions ce mardi matin, l'OL n'a pas souhaité faire reporter son match à Auxerre. Celui-ci est calé entre deux rendez-vous cruciaux, à savoir la double confrontations contre Manchester United pour le quart de finale de Ligue Europa. Entre ces deux affiches de coupe d'Europe les 10 et 17 avril, Paulo Fonseca et ses troupes devront négocier un voyage périlleux dans l'Yonne.

Un duel programmé le dimanche 13 avril par la Ligue de football professionnel. Elle a visiblement entendu l'appel du pied de Matthieu Louis-Jean après Le Havre (4-2). Le directeur technique a confié que jouer à 15 heures après une rencontre le jeudi n'était pas l'idéal.

Plusieurs chocs de haut de tableau

Ce face-à-face est donc prévu à 20h45, en clôture du week-end, mais pas de la 29e journée. En effet, Nantes recevra le PSG le mardi 22 avril (20h45), cette partie étant repoussée pour offrir plus de latitude à Paris en Ligue des champions. Pour le reste, on notera le match entre Strasbourg (septième) et Nice (quatrième) le samedi à 21h05 ou encore le choc entre entre Monaco (troisième) et Marseille (deuxième) le même jour à 17 heures.

Le programme de la 29e journée de Ligue 1