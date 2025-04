À l’instar de l’OL, Manchester United doit aussi composer avec des joueurs sous le coup d’une suspension. Casemiro et De Ligt ont déjà récolté deux cartons jaunes dans cette campagne de Ligue Europa.

Jeudi, Manchester United va se présenter avec quelques absences de poids, notamment dans le secteur défensif. Johnny Evans ou encore Lisandro Martinez ne seront pas du voyage, tout comme Amad Diallo, l’un des choix offensifs mancuniens en Ligue Europa mais forfait jusqu’à la fin de la saison. Ces absences, Ruben Amorim a appris à les gérer depuis quelques semaines ou matchs déjà, au contraire de Paulo Fonseca qui va devoir trouver une parade pour faire oublier les forfaits de Malick Fofana et Ernest Nuamah, seuls profils capables de prendre la profondeur sur les ailes à l’OL.

Quatre Lyonnais sous la menace

À la différence de son compatriote portugais, Amorim n’aura pas non plus à gérer les potentielles suspensions en vue du match retour à Old Trafford. Dans les rangs lyonnais, quatre joueurs peuvent se retrouver priver de déplacement le 17 avril et non des moindres. Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Moussa Niakhaté et Ainsley Maitland-Niles. Du côté de Manchester United, la liste est bien moins longue avec le seul Casemiro dans ce cas. Matthijs de Ligt a, lui aussi, récolté deux jaunes depuis le début de la compétition, mais il est annoncé comme incertain après avoir manqué le derby dimanche. Son absence supposée pour le match aller pourrait donc le laisser logiquement hors de ce débat.