OL : Lacazette un peu plus dans l’histoire de la Ligue 1

Alexandre Lacazette après son but lors du derby OL – ASSE (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En marquant face au LOSC samedi, Alexandre Lacazette est devenu le 19e meilleur buteur de l’histoire du championnat de France. Avec 157 réalisations, il devance désormais Jean-Pierre Papin d'une longueur.

Il n’était pas forcément destiné à être titulaire pour le match crucial qui opposait l’OL à Lille (2-1). Pourtant, Alexandre Lacazette a bien porté le brassard de capitaine dans le onze de départ de Paulo Fonseca. Souvent à contretemps et pas toujours inspiré dans ses choix, le "Général" a tout de même permis à son équipe de revenir à un but partout, en marquant sur penalty à la 38ᵉ minute. En inscrivant là son 11ᵉ but cette saison en Ligue 1, l’ancien Gunner a surtout gagné une nouvelle place de prestige dans le classement des meilleurs buteurs de l’histoire du championnat de France. En effet, avec 157 buts, il devance dorénavant Jean-Pierre Papin (156) et se classe 19ᵉ. Au total, Lacazette comptabilise également 196 buts sous les couleurs de l’OL et pourrait atteindre la barre des 200 d'ici à la fin de saison.

Avant un départ quasi certain cet été

Cette performance fait entrer l’ancien international français un peu plus dans l’histoire, lui qui devrait, sauf grosse surprise, partir de l’OL cet été. L’été dernier déjà, il avait recalé le club saoudien d’Al Qadisiya alors que le promu en Saudi Pro League lui offrait un pont d’or. Auteur d’une saison historique avec son club formateur, l’attaquant lyonnais avait choisi d’honorer sa dernière année de contrat afin de profiter de l’Europa League, qu’il avait pu décrocher avec ses coéquipiers sur le gong en mai dernier. Cependant, cette saison, la situation économique du club rend les choses bien plus complexes et la tentation de se séparer du meilleur salaire du club devrait être trop importante pour John Textor.