OL : les comptes du Eagle Football Group inquiètent toujours

Lundi soir, Eagle Football Group a publié ses comptes détaillés. Avec des commissaires toujours aussi inquiets devant le modèle économique prôné par John Textor.

C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Il sera plus précis de juger l'exercice financier 2024-2025 de l'OL à l'issue de ce dernier en juin prochain. En attendant, le Eagle Football Group a partagé lundi dans la soirée son rapport semestriel. Celui-ci porte sur la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2024. Nous en avions déjà un aperçu avec le premier bilan partagé jeudi dernier.

Le document communiqué lundi 31 mars est néanmoins plus complet. On retrouve toujours résultat net à -117 millions d'euros. La trésorerie a elle diminué de 80 millions d'euros pour atteindre les 50 M€. On remarque également un taux de capitaux propres, qui correspondent aux ressources de l'entreprise et à sa valeur financière, affichant -78 M€.

Le prochain bilan sera déterminant

En d'autres termes, le premier semestre de la saison n'a pas été positif pour l'Olympique lyonnais, notamment parce qu'il a très peu vendu l'été dernier. Le mercato d'hiver, avec de nombreux départs, ainsi que la restructuration du personnel, sera prise en compte dans le prochain bilan.

Il faudra aussi y ajouter l'apport effectué au mois de janvier par Eagle Football Holding, la société mère, de 83 millions d’euros. Mais on peut lire dans le document que d'autres hypothèses ont été prises en considération. On parle surtout d'un apport d’un montant maximum de 150 M€ de la holding. Une somme qui doit arriver suite au projet d’introduction en bourse sur le New York. Reste à voir si et quand il se matérialisera.

Il est par ailleurs question "d'apports en trésorerie de la part Eagle Football Holdings et de ses actionnaires." Là-aussi, il faudra attendre d'observer si d'autres mouvements financiers intergroupes sont réalisés dans les semaines/mois à venir. Quant à la vente des parts dans Crystal Palace, celle-ci n'est pas évoquée dans l'écrit.

Les commissaires tirent la sonnette d'alarme

Les commissaires avaient mis du temps avant de certifier les comptes de l'OL l'hiver dernier. Au printemps, ils restent circonspects quant à la fragilité du modèle économique de l'entreprise. Dans leurs observations, ils souhaitent en effet attirer l'attention "sur l’incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d’exploitation." Un signal d'alerte que John Textor et ses équipes devront vite éteindre.

Car le Groupe lui-même prévient que "tout retard important ou toute non-réalisation de ces flux de trésorerie pourrait remettre en cause le principe de continuité d’exploitation de la société et de ses filiales". Même s'il juge "probable" que "ces opérations de financement et nouveaux engagements soient menés à leur terme", il tire également la sonnette d'alarme. Réponse dans quelques mois.