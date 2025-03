Jeudi en début de soirée, Eagle Football Group (ex-OL Groupe) a communiqué son résultat net sur le premier semestre 2024-2025. Un chiffre qui est clairement dans le négatif et qui se creuse par rapport à l’année précédente.

Avec la fin de saison qui attend l’OL, il est question de sportif et ce n’est pas plus mal comme ça. Toutefois, l’aspect financier n’est jamais bien loin et reste forcément scruté depuis la prise de contrôle de John Textor. Il faut dire que les différentes sanctions de la DNCG et les tours de passe-passe au sein d’Eagle Football ont commencé à en irriter plus d’un. Avec une fin de saison qui approche et donc un nouveau passage devant le gendarme financier, l’inquiétude est forcément là. Ce n’est pas la publication de premier semestre 2024-2025 publié jeudi qui risque de rassurer les observateurs.

Au lendemain de l’AG qui s’est tenue, Eagle Football Group a communiqué le résultat net des six premiers mois de cette saison. Il est très clairement dans le rouge avec -116,9M€ contre -60,6M€, douze mois plus tôt. L’excédent brut d’exploitation (EBE) dévisse très clairement malgré l’augmentation des produits d’activités grâce notamment à la billetterie de la Ligue Europa et des droits TV liés à cette participation européenne.

Vers une intersaison estivale animée

Cette dégringolade en un an (-46,1M€ contre 7,6M€ en décembre 2023), Eagle Football Group l’explique par l’incapacité à bien vendre durant le mercato estival. Cela avait en partie coûté la place à David Friio, le directeur sportif de l’époque. Si l’endettement a diminué de 505,4 à 445,5M€, il reste élevé, mais Eagle Football Group ne tire pas la sonnette d’alarme. Comme souvent…

Néanmoins, le groupe fixe la feuille de route pour les mois à venir et l’OL va subir quelques mouvements durant l’été prochain. "Le groupe a pour objectif un EBE élevé pour l’exercice 2025/2026, grâce au plan de réduction des coûts et à la conclusion ou la résiliation de nombreux contrats de joueurs à valeur élevée, hérités de la précédente direction." Le message semble plus que clair, concernant la stratégie sportive et économique à venir…