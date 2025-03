Arsenal "attend avec impatience de relever le défi" qu’est l’OL

Dos au mur contre le Real Madrid après la manche aller, Arsenal a renversé la vapeur contre le club madrilène. Grâce à leur victoire 3-0, les Londoniennes affronteront l’OL en demi-finale de Ligue des champions.

Il y aura un peu de nostalgie le 19 ou 20 avril prochain à l’Emirates Stadium. Plus de quatre ans après son départ de la capitale anglaise, Daniëlle van de Donk va retrouver Arsenal en demi-finale de Ligue des champions. Ce ne sera pas une première puisque la Néerlandaise avait déjà recroisé la route du club londonien lors de la saison 2022-2023 avec l’OL. Mais, c’était en phase de poule et donc dans un contexte bien différent. Dans trois semaines, l’enjeu sera tout autre avec une demi-finale de Ligue des champions et Van de Donk, ainsi que Joe Montemurro, qui a, lui aussi, quitté Arsenal en 2021, espèrent jouer un mauvais tour à leur ancien club.

"Une équipe au sommet de l'Europe depuis longtemps"

Retrouver Arsenal n’était sur le papier pas gagné puisque les coéquipières d’Alessia Russo étaient dans de sales draps après le quart aller contre le Real Madrid. Battues 2-0 en Espagne, les Anglaises ont réussi à inverser la tendance avec une victoire 3-0 à la maison, mercredi soir. Elles retrouveront leur public le 19 ou 20 avril pour la demi-finale aller contre l’OL dans une affiche bien plus compliquée. "Je sais que c’est une équipe de haut niveau et qu’elle est au sommet depuis longtemps en Europe, ce sera donc un défi, a avoué Renee Slegers, la coach d’Arsenal. Mais nous ne reculerons pas devant ce défi, nous l’attendons avec impatience." Les Londoniennes se rappelleront sûrement la fessée infligée (1-5) à l’OL à Décines en septembre 2022. Une autre époque.