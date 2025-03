Fofana et Kumbedi seuls absents pour Strasbourg - OL

Malgré le retour tardif de certains internationaux, Paulo Fonseca a choisi de concerner tout son groupe pour le déplacement de l’OL à Strasbourg. Seuls Malick Fofana, pour blessure, et Saël Kumbedi, suspendu, manquent à l’appel.

Cela a été un vrai sujet et au final plus que le match en lui-même. Dans cette trêve internationale qui a vu douze joueurs de l’OL mettre les voiles vers leur sélection, quel serait l’état physique de certains éléments revenus tardivement ? La question se posait avant tout pour Thiago Almada et Nicolas Tagliafico, mais le retour ce jeudi matin de Moussa Niakhaté et donc aucune séance collective avant Strasbourg a rajouté du grain à moudre. Paulo Fonseca a cherché à rassurer en conférence de presse, assurant que "tous les joueurs étaient prêts" à jouer. Le Portugais n’a pas forcément menti puisqu’il a décidé de retenir tous les joueurs susceptibles de jouer à la Meinau. Les Argentins sont bien de la partie, tout comme le défenseur sénégalais.

Retour d'Omari et Molebe

Toutefois, le groupe de l’OL n’est pas au complet pour autant. La trêve internationale a livré une mauvaise nouvelle avec la blessure de Malick Fofana. S’il n’a pas voulu se projeter dans le temps, Fonseca a confirmé que le Belge serait absent à Strasbourg et contre Lille. Un coup dur pour la rotation offensive même si Rayan Cherki est finalement bien opérationnel pour vendredi. Avec Fofana, blessé, et Kumbedi, suspendu, Warmed Omari réintègre le groupe lyonnais, tout comme Enzo Molebe qui avait été laissé à la disposition de la réserve juste avant la trêve internationale.

Le groupe de l'OL : Descamps, Diarra, Perri - Abner, Caleta-Car, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Omari, Tagliafico - Akouokou, Almada, Matic, Tessmann, Tolisso, Veretout - Cherki, Lacazette, Mikautadze, Molebe, Nuamah