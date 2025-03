Strasbourg, "une des meilleures équipes de Ligue 1" pour Fonseca

Invaincu depuis six matchs en Ligue 1, Strasbourg se mêle à la bataille pour l’Europe. Absent au match aller, Paulo Fonseca n’a eu que des mots positifs pour la formation strasbourgeoise et son entraîneur Liam Rosenior.

Avec des joueurs revenus à Lyon mercredi soir et même ce jeudi matin, Paulo Fonseca doit faire face à un sacré casse-tête concernant la gestion de son effectif. Cette donnée, Liam Rosenior l’a également avec beaucoup d’internationaux partis durant la trêve, mais elle est moindre dans les rangs strasbourgeois. Vendredi (20h45), le RCSA compte profiter d’un stade de la Meinau à guichets fermés pour lancer parfaitement son sprint final en Ligue 1. Sur une série de six matchs sans défaite dont cinq victoires, Strasbourg est plus que jamais à la lutte pour accrocher l’Europe en fin de saison. Ce choc contre l’OL pourrait d’ailleurs permettre aux coéquipiers de Diego Moreira de passer leur adversaire d’un soir et d’intégrer le top 5.

Une formation strasbourgeoise pleine d'intensité

Pour y parvenir, Liam Rosenior compte sur l’insouciance de ses jeunes joueurs, mais aussi la solidité collective. Depuis l’élimination à Angers en Coupe de France début février, Strasbourg n’a encaissé qu’un seul but en six matchs. C’était contre Toulouse avant la trêve. Malgré une relative inexpérience du onze, le club alsacien a réussi à mêler jeu emballant et efficacité. De quoi s’attirer les louanges de Paulo Fonseca. "C’est une des meilleures équipes de Ligue 1. J’adore les voir jouer. C’est une équipe qui travaille très bien, Liam Rosenior fait un magnifique travail avec de jeunes joueurs."

Vendredi, l’OL devra répondre à l’intensité mise par les jeunes pousses strasbourgeoises, mais aura des arguments. "Ce sera un match très dur pour nous, mais ce sera aussi difficile pour eux", a souri le coach portugais. Ce dernier n’était pas sur le banc à l’aller, mais se souvient bien de la physionomie du match et de ce renversement de situation en faveur de l’OL (4-2).