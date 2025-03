À Strasbourg, l’OL lance son ascension de grands cols

Alexandre Lacazette (OL) face à Strasbourg (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Après deux semaines de trêve, l’OL reprend la compétition à Strasbourg avec une préparation tronquée. Toutefois, ce déplacement en Alsace va conditionner les semaines qui arrivent avec des rendez-vous tous plus importants les uns que les autres.

L’attente va prendre fin ce vendredi soir à 20h45 du côté de la Meinau. Après deux semaines de trêve, Paulo Fonseca a enfin pu retrouver tout son groupe. Enfin, c’est un grand mot. Jeudi matin, l’entraîneur de l’OL devait encore composer avec l’absence de Moussa Niakhaté, rentré à Lyon quelques minutes avant le début de la dernière séance collective avant Strasbourg. C’est donc sans le moindre entraînement que le défenseur sénégalais va prendre la direction de l’Alsace ce vendredi en fin de matinée.

Après huit mois de compétition, les automatismes sont là depuis un moment, mais Fonseca concède que "ce n’est pas un rendez-vous facile à préparer quand on a autant d’absents." Pendant dix jours, ils étaient douze à être loin de Décines. Comme préparation pour un duel pour l’Europe, l’OL a connu mieux, mais son entraîneur "est confiant. J’attends que les joueurs aient la même mentalité que sur les derniers matchs."

Un moyen de mettre la pression sur les autres ?

Avec cinq victoires de suite toutes compétitions confondues, les Lyonnais auraient pu voir cette trêve arriver au pire des moments. Seul le résultat vendredi soir dira si la dynamique collective a été cassée ou non. Néanmoins, malgré une fraîcheur physique qui va peut-être laisser à désirer chez certains joueurs, la fatigue ne devra pas être une excuse en Alsace. L’enjeu est bien trop important. S’étant relancé grâce à sa série de résultats positifs, l’OL est remonté à la 5e place à la trêve et ne pointe désormais qu’à deux longueurs du podium. Une nouvelle victoire et ce serait une grande première depuis plusieurs saisons. Au moins l’espace de quelques heures.

Face à Strasbourg, et qui plus est en ouverture de journée de Ligue 1, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont l’occasion de frapper un grand coup et de mettre la pression sur les différents concurrents à l'Europe. Même si l’on s’en défend dans le vestiaire. "Chaque match est une opportunité pour notre équipe. Nous avons la pression que nous voulons avoir, celle d’être dans la course. Le reste, on verra après en fonction de notre résultat", a assuré Paulo Fonseca, jeudi. Le technicien a été rejoint par Ainsley Maitland-Niles qui assure "que jouer en premier ne donne pas forcément un avantage psychologique. Il faut être la hauteur sur le terrain."

Un mois d'avril au rythme d'enfer

En guise de match de reprise, l’OL aurait certainement espéré un autre adversaire que Strasbourg. Parmi les équipes les plus plaisantes à voir jouer cette saison en Ligue 1, le RCSA est, lui aussi, lancé dans la course à l’Europe. "Ce sera difficile" a concédé Paulo Fonseca mais tel un grimpeur voyant les Alpes arriver au programme du Tour de France, l’OL ne veut pas rater sa première ascension. Car il va falloir trouver rapidement le bon braquet pour tenir la distance et ne pas connaitre le coup de pompe dans un mois d’avril qui s’annonce décisif. En battant le club alsacien, la formation lyonnaise repousserait son adversaire à cinq points.

Un écart qui ne serait pas définitif, mais c’est avant tout pour la confiance que l’OL a besoin de ce succès. Après la Meinau, les joueurs lyonnais vont se coltiner Lille, Manchester United par deux fois, Auxerre, Saint-Etienne et Rennes sur le seul mois d’avril. Un vrai enchaînement de col plus ou moins hors catégorie et c’est à ce moment-là qu’il va falloir sortir les muscles. Ou du moins avoir le bon coup de pédale pour ne pas dérailler. Dans le vestiaire lyonnais, on assure ne pas se projeter plus loin que Strasbourg. Il est pourtant difficile de faire abstraction du calendrier d’avril à l’heure des grandes manœuvres de printemps.