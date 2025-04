Plus rémunératrice que la Ligue 1 en matière de droits TV, la Ligue Europa a permis à l'OL d'empocher plus de 15 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2024-2025.

Sportivement, le parcours de l'OL en Ligue Europa n'est pas du luxe. Avant de se mesurer à Manchester United, il sait déjà qu'il a glané près de 22 millions d'euros pour avoir atteint les quarts de finale. Ce n'est certes pas autant que ce que peut rapporter la lucrative Ligue des champions, mais au vu de sa situation, le club ne fera pas la fine bouche. Il surveille aussi le montant des droits TV, qui ajoute un bon bonus à tout cela.

Dans le rapport financier semestriel communiqué par l'Olympique lyonnais lundi, on apprend que l'UEFA lui avait versé 15,5 millions d'euros au titre des "droits marketing et TV" au 31 décembre 2024. Cela comprend la période entre juillet et décembre 2024. Une bonne nouvelle quand on sait qu'il aura pu être exclu de la compétition européenne.

Les produits d'activités sont en hausse

Sur ce même laps de temps, les septuples champions de France ont reçu 11,4 millions d'euros de la part de la LFP. Dans ce montant, on retrouve également le versement de la FFF pour la Coupe de France. Au global, les produits des activités hors transferts, soit les revenus, s'élève à 83 millions d'euros. Ils étaient de 77 M€ en décembre 2023.

Cette augmentation s'explique à la fois par plus de droits TV, mais aussi par un gain substantiel via la billetterie (17,8 M€ contre 15,8 M€). Les produits de la marque (les dérivés et ceux liés à l'image) ont permis à l'OL d'empocher 12,5 M€. Le reste - événements, partenariats et publicité - s'élève à 25,5 M€.