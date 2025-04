Avec plusieurs joueurs revenant tardivement de sélection, l'OL aurait aimé ne pas jouer vendredi à Strasbourg. Une demande que la Ligue a refusée.

Sur ce dossier aussi, l'OL n'a pas été entendu. Avant même le déplacement à Strasbourg vendredi (4-2), on s'interrogeait sur la difficulté pour les internationaux, notamment Lucas Perri (Brésil), Nicolas Tagliafico et Thiago Almada (Argentine), de pouvoir être à 100% pour ce match. Avec une partie entre leurs deux pays dans la nuit de mardi à mercredi, cela leur donnait moins de 72 heures pour revenir en club et basculer sur la Ligue 1.

Le gardien était titulaire, mais le défenseur et le milieu de terrain, deux éléments importants de l'équipe, ont démarré sur le banc. Et ils n'était pas les seuls à être impactés par la trêve internationale. "On avait trois joueurs sud-américains qui sont revenus très tard, ainsi que Tanner (Tessmann), Moussa (Niakhaté) Clinton (Mata) et Warmed (Omari), rappelait dans TKYDG Matthieu Louis-Jean. Cela fait beaucoup de garçons rentrant tardivement de sélection. Ça ne facilite pas la préparation de ce type de rencontre. Clairement, en deuxième période, on a baissé physiquement, mais c'était lié à tout ça."

"C'était clairement un désavantage pour nous"

L'Olympique lyonnais aurait donc aimé ne pas disputer ce choc vendredi. Et il en a même fait la demande auprès de la Ligue, sans succès. "Ça nous a été refusé, a confié le directeur technique rhodanien. C'est un problème de programmation, on ne gère pas toujours cela. C'était clairement un désavantage pour nous."

Le Racing aussi avait de quoi râler avant la partie, puisque deux titulaires, Sebastian Nanasi et Emanuel Emegha, avaient joué le mardi. Ce qui ne leur a pas empêché de faire mal à l'OL d'ailleurs. Mais ils étaient en Europe, et n'ont donc pas vécu le décalage horaire et la fatigue d'un long voyage à digérer.