John Textor, propriétaire de l’OL et patron d’Eagle Football (Photo by Jhony Pinho / AGIF / AGIF via AFP)

Souhaitant être introduit à la bourse de New-York dans les prochaines semaines, Eagle Football Holdings travaille actuellement avec UBS Group sur ce projet d’introduction.

Au moment de son audition devant la DNCG en novembre dernier, John Textor avait mis en avant plusieurs rentrées d’argent à venir pour Eagle Football et donc pour l’OL. Parmi ces options, l’une d’elles menait à l’introduction à venir à la bourse de New-York dont cent millions d’euros rentrerait en marge de cette IPO. Quatre mois plus tard, Eagle Football Holdings n’a toujours pas déménagé à Wall Street et le temps presse malgré une rentrée d'argent à la fin de l'année dernière. Le nouveau passage devant le gendarme financier du football français est prévu à la fin de la saison, soit courant juin. Quatre mois encore, mais afin de rassurer un maximum, le plus tôt sera le mieux.

Une liste de banques-conseil

En ce sens, Bloomberg avance que la société dirigée par John Textor travaille avec UBS Group sur son projet d’introduction. Dans son désir de recapitalisation de plus d’un milliard de dollars de sa société mère, John Textor avait planifié que 500 millions proviendrait de cette entrée à Wall Street. William Burns, directeur général basé à San Francisco et spécialisé dans les transactions liées aux médias chez UBS, dirige le travail d'introduction et l’objectif resterait bien de déposer la demande d'IPO dans les prochaines semaines. Pour ce faire, d'autres banques devraient être ajoutées à la liste de banques-conseil afin de faciliter l’opération, selon des proches du dossier, cités par le média américain.