Mercato : l’OL a aidé au recrutement de Rwan Cruz à Botafogo

Ayant croisé la route de l’OL avec Ludogorets, Rwan Cruz évolue depuis quelques semaines à Botafogo. La cellule de recrutement de l’OL a aidé à l’arrivée de l’attaquant dans le club brésilien.

A-t-il marqué des points le 30 janvier dernier au Parc OL ? L’attrait de Botafogo pour Rwan Cruz remonte à plus lointain puisque des rumeurs avaient déjà pointé le bout de leur nez avant la rencontre de Ligue Europa entre l’OL et Ludogorets. Seulement, ce match a peut-être fini de convaincre, non pas les dirigeants du club brésilien, mais la cellule de recrutement lyonnaise. En effet, désormais un joueur de Botafogo depuis quelques jours, Rwan Cruz a été recruté sur les conseils des scouts de l’OL. "C’est un joueur que nous suivions déjà via Eagle Football Group, avec l’aide de notre équipe lyonnaise, dont le scout le surveille depuis un certain temps. Nous nous sommes appuyés sur son analyse", a déclaré Alessandro Brito, le responsable du recrutement du club carioca en conférence de presse.

Un destin lyonnais à venir ?

Voir les cellules de recrutement travailler les unes avec les autres n’est pas vraiment une surprise. John Textor avait rapidement mis en avant cette collaboration au moment de sa prise de contrôle à l’OL. Dans les radars lyonnais pour le compte de Botafogo, Rwan Cruz peut-il finalement avoir un avenir entre Rhône et Saône et ainsi imiter Lucas Perri et Thiago Almada, actuellement dans le groupe lyonnais ? Réponse dans quelques mois…