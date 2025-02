OL féminin : cinq joueuses entament la trêve internationale 

Après Vanessa Gilles (Canada), les joueuses de l'OL Vicki Becho, Alice Sombath en amical, ainsi que Lindsey Horan et Ellie Carpenter à la SheBelieve Cup vont également entamer la trêve internationale avec leur sélection.

Durant la trêve internationale, Vicki Becho, Alice Sombath et Liana Joseph seront présentes avec l’équipe de France féminine U23. Lors de cette pause d'un peu plus de deux semaines, les jeunes joueuses françaises ont deux rencontres prévues à leur calendrier. Et le premier se déroulera ce jeudi. En effet, les deux joueuses de l'OL, ainsi que la jeune attaquante prêtée à Strasbourg, seront confrontées à l'Italie à 14h du côté de Clairefontaine. Quelques jours plus tard, les Françaises se rendront au Royaume-Uni pour affronter l’Angleterre (25 février).

Début de la SheBelieves Cup pour Carpenter et Horan

La SheBelieves Cup débutera par ailleurs ce jour. Ellie Carpenter sera la première sur le terrain ce jeudi à 23h. Pour son premier match dans la compétition avec la sélection australienne, la défenseure de l'OL défiera le Japon à 23h. Sur les prochains jours, les Matildas affronteront les États-Unis, le 23 février à 23h00. Les Américaines de Lindsey Horan débuteront dans la nuit de jeudi à vendredi (2h) avec un match contre la Colombie. Enfin, Tabitha Chawinga dispute le premier des deux amicaux du Malawi contre la Zambie.