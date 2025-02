À l’instar de la préfecture du Rhône, le ministère de l’Intérieur a interdit la présence de supporters du PSG dimanche au Parc OL.

La décision avait déjà été prise depuis quelques jours déjà par la Préfecture du Rhône. Comme au match aller côté lyonnais, il n’y aura pas de supporters du PSG dimanche à Décines. Le parcage visiteurs du Parc OL a d’ailleurs été ouvert au public lyonnais afin d’avoir un maximum d’affluence pour renverser l’ogre parisien. Plus de 50 000 spectateurs sont attendus au coup d’envoi à 20h45. Une fois de plus, les supporters adverses brilleront par leur absence même si les contentieux récents entre Lyonnais et Parisiens expliquent logiquement cette "sanction" contre le PSG.

Billet nominatif pour les supporters lyonnais

Comme si l’arrêté préfectoral ne suffisait pas, un arrêté ministériel a également vu le jour ce jeudi matin. Inscrit dans le Journal Officiel, l’arrêté revient logiquement sur les incidents survenus en marge de la dernière finale de la Coupe de France. Incidents qui, à l’heure actuelle, n’ont débouché sur rien. Dans sa politique de répression, le gouvernement a choisi de ne prendre aucun risque concernant la venue de supporters du PSG. Pour rappel, la mise en place de la billetterie nominative a par ailleurs vu le jour pour le choc contre le leader de la Ligue 1 à Décines.