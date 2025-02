OL : le cinéma mis à l’honneur contre le PSG

Ce dimanche (20h45), l’OL accueille le PSG dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Pour ce choc, un flocage sur le thème du cinéma va voir le jour.

À match spécial, flocage exclusif ? Effectivement, ce dimanche à 20h45, l’OL reçoit le PSG pour la 23e journée de Ligue 1. Une confrontation de haut niveau puisque les Lyonnais se mesureront au leader du championnat. Suite à deux succès contre Reims (4-0) puis Montpellier (1-4), l'équipe de Paulo Fonseca s'efforcera d'obtenir un bon résultat devant ses fans. Par ailleurs, suite aux plaintes concernant l'état déplorable de la pelouse, le club rhodanien a opté pour un renouvellement de celle-ci et est désormais prête à recevoir le PSG ce dimanche. Et pour ce match, une nouveauté devrait figurer sur le maillot des joueurs de l'OL.

Un flocage disponible dans les boutiques

En effet, le club lyonnais a annoncé qu’un flocage spécial cinéma verrait le jour pour cette affiche. Afin de défier la Ville Lumière, quoi de mieux que de mettre en avant les Frères Lumière ? Ce maillot sera proposé en six déclinaisons. Mais uniquement dans les OL Stores situés au stade, à Lyon Centre et à Villefranche-sur-Saône et pas sur la boutique en ligne pour les supporters. Il reste à voir, dimanche, si la fin du film contre le PSG sera réjouissante pour les joueurs et fans lyonnais.