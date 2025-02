Vanessa Gilles (OL) et le Canada entament la Pinatar Cup

Vanessa Gilles avec la sélection du Canada. (Photo by Julio Cesar AGUILAR / AFP)

Elle est la première Lyonnaise à entrer en piste. Ce mercredi à 19 heures, Vanessa Gilles et le Canada affrontent la Chine dans le cadre de la Pinatar Cup.

Pendant la trêve internationale, Vanessa Gilles a pris la direction de l'Espagne, et plus précisément de la région de Murcie. Non, il ne s'agit pas de vacances, mais bien d'un tournoi amical qu'elle va disputer avec le Canada. La meilleure joueuse canadienne de 2024 entame ce mercredi à la 19 heures la Pinatar Cup.

Cette compétition se déroule au centre éponyme, qui accueille régulièrement des matchs de préparation de clubs ou de sélections. Sur les prochains jours, le pays d'Amérique du Nord y affrontera la Chine (19/02), puis le Mexique samedi et enfin Taipei chinois mardi 25 février.

Potentiellement 3 matchs en 6 jours

Il faudra voir qu'elle sera son utilisation par la nouvelle sélectionneuse Casey Stoney. Titulaire indiscutable à l'Olympique lyonnais et avec son équipe nationale, il est possible qu'elle participe à trois rencontres entre moins d'une semaine. Ce qui ferait beaucoup, même si l'OL n'a pas énormément joué dernièrement. Les Fenottes recevront Strasbourg le 1er mars, ce qui lui laissera tout de même le temps de récupérer avant les échéances du mois prochain.