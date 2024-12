Vanessa Gilles (Canada) et Wendie Renard (France), coéquipières à l’OL, en avril 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Huit joueuses canadiennes postulent pour le trophée de joueuse canadienne de l'année 2024. Parmi elles, la Lyonnaise Vanessa Gilles.

En tant que cadre de sa sélection, Vanessa Gilles (48 capes) est un élément très important pour l'équipe canadienne de l'année. L'été dernier aux Jeux olympiques, la défenseure a notamment permis à son pays de se qualifier pour les quarts de finale du tournoi en marquant à la dernière minute face à la France (1-2). Au-delà de ce but, elle a su se montrer à chaque sortie très solide, que ce soit avec le Canada ou avec l'OL.

L'ancienne Lyonnaise Buchanan elle aussi nommée

C'est donc assez logiquement qu'elle se retrouve nommée parmi les finalistes pour le trophée de joueuse de l'année, un titre décerné par sa Fédération. Elles sont sept à concurrencer la footballeuse de 28 ans, avec de beaux noms comme Kadeisha Buchanan, Jessie Flemming ou Ashley Lawrence, mais aussi Simi Awujo, Jade Rose, Évelyne Viens et Kailen Sheridan.

L'annonce de la lauréate aura lieu la semaine prochaine, le vendredi 20 décembre. Une reconnaissance pour laquelle votent les médias et des entraîneurs. Sur ce cru 2024, Gilles a participé à 14 matchs, pour un bilan de quatre réalisations et une passe décisive. Avec les Fenottes, elle est vice-champion d'Europe et victorieuse de la D1.