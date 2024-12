Pierre Sage a convoqué un groupe sans surprise pour le déplacement à Paris dimanche (21 heures). Zaha, mais aussi Kumbedi, Diawara et Molebe, ne sont pas retenus.

Au moment de l'annonce du groupe de l'Olympique lyonnais la veille des rencontres, il n'y a pas vraiment de surprise(s) en ce moment. Avec une infirmerie pleine, et donc un effectif au complet, Pierre Sage doit trancher, et ses choix désormais semblent assez clairs. Anthony Lopes et Paul Akouokou sont sortis de l'équation, et sont rejoints, à de rares exceptions près, par Gift Orban et Wilfried Zaha.

Ces quatre éléments expérimentés étaient absents en milieu de semaine lors du succès contre Francfort (3-2), et le seront également dimanche pour le choc face au PSG (21 heures). Ils n'ont pas été retenus dans la délégation de 21 footballeurs en partance pour la capitale.

Le groupe se resserre, les jeunes en font les frais

Trois autres joueurs ne sont pas du voyage pour le match de clôture de la 15e journée de Ligue 1. Il s'agit des jeunes Saël Kumbedi, Mahamadou Diawara et Enzo Molebe, qui étaient sur le banc jeudi. Pour l'attaquant, il est prévu qu'il renforce les U18 qui disputeront leur 32e de finale de la Coupe Gambardela dimanche contre Racing Besançon.

Le groupe de l'OL face à Paris : Bengui, Descamps, Perri - Abner, Caleta-Car, Mata, Niakhaté, Omari, Tagliafico - Caqueret, Maitland-Niles, Matic, Tessmann, Tolisso, Veretout - Benrahma, Cherki, Fofana, Lacazette, Mikautadze, Nuamah