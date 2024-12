Au lendemain de la victoire contre l’Eintracht Francfort, Pierre Sage n’avait pas de pépins physiques à déplorer. Une fois de plus, tout son groupe sera à disposition pour PSG - OL dimanche (20h45).

Dans la bataille que l’OL a livré jeudi soir contre l’Eintracht Francfort, la formation lyonnaise y a forcément laissé des plumes. Des plumes avant tout sur l’aspect physique et mental plus que des pépins physiques. Les crampes de Nemanja Matic en fin de match n’ont rien eu de préoccupantes, le Serbe faisant avant tout parler son expérience pour casser le rythme et grappiller quelques secondes importantes. Ce vendredi après-midi, les joueurs lyonnais étaient déjà de retour à l’entraînement pour préparer le déplacement à Paris, dimanche soir (20h45). Dans le rythme effréné que vit le club depuis plusieurs semaines, Pierre Sage peut encore et toujours s’estimer heureux.

Les jeunes de l'OL laissés à la maison ?

Aucune blessure n’est à déplorer dans les rangs lyonnais avant ce dernier rendez-vous de Ligue 1 en 2024. "Normalement, tout le monde sera disponible pour ce week-end", a confirmé le coach ce vendredi. Tout l’effectif lyonnais est sur le pont donc et cela va donc entraîner de nouveaux choix à faire pour Pierre Sage. Ayant le droit à 24 joueurs en Ligue Europa, il va devoir réduire cette liste de quelques éléments avec "seulement" 21 noms à coucher. Wilfried Zaha et Gift Orban, laissés en tribunes contre Francfort, ne devraient pas goûter au déplacement dans la capitale française. Les jeunes Mahamadou Diawara, Saël Kumbedi et Enzo Molebe, retenus en Ligue Europa, devraient aussi connaitre le même sort.