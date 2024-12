L'OL avec Benrahma mais sans Zaha contre Francfort

24 joueurs ont été convoqués pour le duel contre Francfort jeudi (21h). Parmi les changements majeurs, le retour de Saïd Benrahma et l'absence de Wilfried Zaha.

Comme l'a précisé Pierre Sage lors de sa conférence de presse ce mercredi, son effectif est au complet. L'infirmerie est vide, ce qui signifie que l'entraîneur rhodanien a le choix au moment de concocter son groupe et son 11. En attendant de connaître l'équipe alignée jeudi face à Francfort en Ligue Europa (21 heures), on sait déjà que certains seront absents. Outre Anthony Lopes et Paul Akouokou, pas dans les plans du coach, les attaquants Gift Orban et Wilfried Zaha sont eux aussi écartés pour ce match comptant pour la 6e journée de la phase de classement.

Les jeunes Kumbedi, Diawara et Molebe présents

Malgré la présence de 24 noms sur la liste des convoqués, Sage et son staff ont préféré appeler les jeunes Saël Kumbedi, Mahamadou Diawara et Enzo Molebe. Surtout, l'OL a vu revenir Saïd Benrahma en début de semaine. Blessé contre Angers le week-end passé, l'Algérien était davantage ménagé en prévision du choc face au deuxième de Bundesliga. Il est bien là, et offrira une solution supplémentaire sur le plan offensif.

Le groupe de l'OL face à Francfort : Bengui, Descamps, Perri - Abner, Caleta-Car, Kumbedi, Mata, Niakhaté, Omari, Tagliafico - Caqueret, Diawara, Maitland-Niles, Matic, Tessmann, Tolisso, Veretout - Benrahma, Cherki, Fofana, Lacazette, Mikautadze, Molebe, Nuamah