OL : trois joueurs forfaits du côté de Francfort

(Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Dino Toppmöller a convoqué 21 joueurs pour le match contre l'OL jeudi (21 heures). Trois manquent à l'appel : Junior Dina Ebimbe, Aurèle Amenda et Hugo Larsson.

Si l'Olympique lyonnais peut se targuer d'avoir un effectif au complet au moment de défier Francfort jeudi (21 heures), ce n'est pas le cas de son adversaire. Le deuxième de Bundesliga, qui reste sur une défaite et un nul après un enchaînement de succès, a voyagé ce mercredi en direction de Lyon sans trois éléments. Le défenseur Aurèle Amenda, ainsi que les milieux Junior Dina Ebimbe et Hugo Larsson sont forfaits.

Le premier et le troisième sont blessés, l'un à la cheville et l'autre musculairement. Le Français, qui a joué au Paris Saint-Germain et à Dijon, est lui malade. Les jeunes Amil Siljevic (gardien, 17 ans) et Ebu Bekir Is (milieu, 16 ans) ont eux fait le voyage. On notera aussi la présence de Farès Chaïbi, natif de Bron, ou encore d'Hugo Ekitiké, autre ancien de la Ligue 1.

Beaucoup d'anciens joueurs de Ligue 1 à Francfort

Ils ne sont pas les seuls puisque dans le groupe de 21 joueurs francfortois, on retrouve aussi Kevin Trapp, Ellyes Skhiri, Jean-Mattéo Bahoya, Arthur Theate ou encore Niels Nkounkou. Cinq autres garçons ayant évolué en France. Les Rhodaniens devront également se méfier de Mahmoud Dahoud, Mario Götze, Omar Marmoush et Can Uzun.

Le groupe de Francfort : Kevin Trapp, Kaua Santos, Amil Siljevic - Robin Koch, Rasmus Kristensen, Timothy Chandler, Arthur Theate, Tuta, Nnamdi Collins, Niels Nkounkou - Dahoud, Mario Götze, Jean-Mattéo Bahoya, Ansgar Knauff, Ellyes Skhiri, Ebu Bekir Is - Igor Matanovic, Omar Marmoush, Farès Chaïbi, Hugo Ekitiké, Can Uzun