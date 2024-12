Galatasaray - OL : première titularisation pour Bacha et Hegerberg

De retour récemment à la compétition, Selma Bacha et Ada Hegerberg seront titulaires pour la première fois ce mercredi contre Galatasaray (18h45). Vanessa Gilles soufflera sur le banc.

C'est l'avantage d'être déjà qualifié, et presque assuré d'être premier, avant un match. Joe Montemurro peut se permettre de gérer les temps de jeu ce mercredi face à Galatasaray (18h45, DAZN). Ce voyage à Istanbul (Turquie) doit servir à l'OL à valider définitivement sa première place, et un point suffira pour cela. La dernière réception contre Wolfsburg, mardi 17 décembre, serait alors dénuée de tout enjeu.

Dans le 11 aligné ce 11 décembre face aux Turques, on peut relever la présence de Selma Bacha et d'Ada Hegerberg. Les deux joueuses sont titulaires pour la première fois de la saison après avoir loupé plusieurs rencontres. En défense, on souligne aussi que Wendie Renard formera un duo avec Alice Sombath, et non Vanessa Gilles.

Horan et Chawinga sur le banc

Au milieu, nous retrouverons la doublette néerlandaise (Damaris Egurolla et Daniëlle van de donk). Elle est accompagnée par l'Allemande Sara Däbritz. Pas de Lindsey Horan donc, elle aussi sur le banc. En attaque, outre Hegerberg, Kadidiatou Diani et Melchie Dumornay animeront les couloirs. Tabitha Chawinga et Eugénie Le Sommer commenceront en tant que remplaçantes.

Le 11 de l'OL face à Galatasaray : Endler - Carpenter, Sombath, Renard, Bacha - Van de Donk, Egurrola, Däbritz - Diani, Hegerberg, Dumornay