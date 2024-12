OL : Sage et Cherki détaillent les rôles de Louis-Jean et Congré

Ce mercredi, Pierre Sage et Rayan Cherki ont été interrogés sur les rôles dans l'organigramme Matthieu Louis-Jean et Daniel Congré.

Depuis quelques semaines, le calme est revenu du côté de l'OL. La fin de l'été a été marqué par les soubresauts du mercato et l'éviction de David Friio. Aujourd'hui, l'organigramme se trouve renforcé par Daniel Congré en tant que coordinateur sportif. Matthieu Louis-Jean, lui, a grimpé dans la hiérarchie, étant le nouveau directeur technique de l'Olympique lyonnais.

Invité à évoquer le rôle de ce dernier au sein du club, Pierre Sage a énuméré des tâches très diverses. "Il gère tous les aspects techniques, sur 360 degrés. Ses missions s’étendent de la formation des jeunes au suivi quotidien de l’équipe professionnelle, a expliqué l'entraîneur. Nos relations à ce sujet sont quotidiennes. Je partage avec lui mes connaissances sur le centre de formation, car c'est un dossier que je connais assez bien. Il constitue un soutien permanent dans le suivi technique de l’équipe et joue un rôle clé dans la gestion de l’effectif, notamment pour les arrivées et les départs."

Congré fait le lien entre les joueurs et le staff

Quant à Congré, il a lui un poste servant de passerelle entre l'encadrement et les joueurs. Et son travail est visiblement apprécié si l'on en croit les propos de Rayan Cherki. "Il est présent tous les jours, et on peut compter sur lui pour transmettre des messages au staff. Daniel est principalement là pour ça. Il joue un rôle essentiel de coordination entre le groupe et le staff, et il le fait avec beaucoup de sérieux, a estimé le milieu offensif. C’est important pour nous et pour l'encadrement." Des changements qui, en effet, semblent porter leurs fruits ces derniers temps à l'OL.