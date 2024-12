A l'approche des dernières sorties de l'année, Pierre Sage a fait un point sur la gestion de son effectif pour aborder les trois prochaines rencontres.

Au moins, il aura le choix. Face à Francfort ce jeudi en Ligue Europa (21 heures), Pierre Sage pourra compter sur l'ensemble de son effectif. Comme souvent cette saison, ce n'est pas cause des blessures que l'entraîneur rhodanien se fait des nœuds au cerveau, mais plutôt en composant son groupe. Cette semaine, il devra construire deux 11 capables de rivaliser avec le deuxième du championnat allemand, puis avec le PSG (dimanche).

Comment va-t-il aborder ces deux chocs à venir ? A-t-il déjà ses deux équipes en tête, des plans de rotations ? "Pas du tout. On gère le match contre Francfort, et on verra ensuite comment on appréhende celui face à Paris en fonction de ce qui se passera jeudi. Il n'y a pas de logique sur deux rencontres, mais plutôt une suite d'étapes, a-t-il expliqué. On passe la première et on avisera pour la seconde."

La Coupe de France pour faire tourner ?

En si on englobe la troisième et dernière partie de 2024 à Valenciennes contre l'Entente Feignies-Aulnoye en Coupe de France (21 décembre) ? Il est possible que celle-ci soit le théâtre de quelques changements, mais la préparation sera la même. "Je leur demande de préparer l'affiche à venir avec le maximum de rigueur et d'ambitions de manière à bien s'avancer pour les suivantes, a confirmé Pierre Sage. Ce sont trois compétitions différentes complètement indépendantes les unes des autres. En matière de gestion d'effectif, il est évident que nous aurons la possibilité de donner plus de temps de jeu à plus de joueurs, mais si ce n'est pas nécessaire, on ne prendra pas cette option-là."