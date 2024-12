Les joueurs de l’Eintracht Francfort (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Jeudi soir (21h), l’OL reçoit l’Eintracht Francfort avec l’objectif d’assurer un peu plus sa présence dans le top 8 de Ligue Europa. Cette confrontation sera la première entre la formation française et allemande.

Deuxième de Bundesliga, troisième de Ligue Europa mais avec le même nombre de points que le leader, l’Eintracht Francfort débarque à Lyon avec le costume de favori. Vainqueur de la Ligue Europa en 2022, le club allemand est impressionnant depuis le début de la saison, que ce soit à l’échelle nationale ou européenne. Toutefois, l’OL n’est pas en reste et surfe sur une très bonne dynamique depuis le 24 octobre dernier et la défaite contre Besiktas. Aucune défaite au compteur et un jeu qui devient de plus en plus plaisant à regarder. Néanmoins, après avoir laissé filer des points contre le club turc puis Hoffenheim, la formation lyonnaise sait qu’elle n’a plus vraiment le droit à l’erreur dans son objectif de terminer dans le top 8. Les hommes de Pierre Sage l’ont retrouvé grâce à la victoire contre Qarabag, mais il va falloir confirmer jeudi soir (21h) contre Francfort.

Onzième club allemand dans l'histoire lyonnaise

Cette confrontation risque donc d’être explosive et agréable à regarder entre deux équipes portées vers l’avant. Ce sera d’ailleurs la première fois que l’OL et l’Eintracht croiseront le fer sur la scène européenne. Le club rhodanien a certes une histoire sur le Vieux Continent, mais n’a jamais affronté son homologue allemand. Francfort deviendra jeudi le onzième club allemand à affronter l’OL après le Bayern Munich, Stuttgart, Schalke 04, le Werder Brême, le Bayer Leverkusen, le Borussia Mönchengladbach, le RB Leipzig, Hambourg, Cologne et Hoffenheim il y a quelques semaines.