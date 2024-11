Ligue Europa : l'OL remonte dans le Top 8 grâce à sa victoire

Vainqueur de Qarabag (1-4) grâce à son réalisme, l'OL a assuré l'essentiel en Azerbaïdjan. Ayant retrouvé le goût de la victoire, la formation lyonnaise retrouve le Top 8 de la Ligue Europa avec une septième place après cinq journées.

Le score est flatteur et ne reflète très clairement pas la physionomie de la rencontre. Jeudi soir, l'OL est reparti d'Azerbaïdjan avec trois points dans la besace grâce à sa victoire 4-1 sur Qarabag. Une victoire qui fait du bien au moral, même si la prestation laisse à désirer, avec notamment des occasions chaudes qui auraient pu inverser le scénario en faveur des Azéris. Ce succès fait surtout du bien comptablement. Après la défaite contre Besiktas et le nul à Hoffenheim, les Lyonnais faisaient du surplace au classement et se devaient de retrouver le bon chemin. C'est chose faite après cette 5e journée de Ligue Europa. Trois victoires, un nul, une défaite et dix points au compteur. Le bilan est bien plus qu'équilibré, mais la qualification n'est pas encore totalement acquise.

Cinq points d'avance sur la 25e place

Toutefois, la victoire de jeudi soir permet aux joueurs de Pierre Sage de gagner deux places dans ce mini-championnat. Neuvièmes avant le coup d'envoi, les Rhodaniens sont remontés à la 7e place après les différents résultats de la soirée. Avec dix unités, l'OL a recollé à l'Ajax tandis que les Rangers, Tottenham et le Steua Bucarest sont en embuscade derrière, avec le même bilan. On l'a dit dans cette formule, tout peut aller vite dans un sens comme dans l'autre. Mais avec cinq points d'avance sur la 25e place, l'OL a très certainement fait un grand pas vers les barrages.