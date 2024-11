Au micro de DAZN, Daniel Congré est sorti de sa réserve. Le coordinateur sportif de l'OL est venu publiquement se plaindre de deux décisions de Stéphanie Frappart face à Reims (1-1).

Pour sa première sortie médiatique, Daniel Congré a tapé fort. Trois semaines après sa prise de fonction, dix jours après sa nomination officielle, le coordinateur sportif de l'OL a déjà élevé la voix. Samedi soir, il est apparu dans les couloirs d'Auguste-Delaune pour prendre la parole sur un sujet toujours très controversé : l'arbitrage.

Lors de la rencontre à Reims (1-1), deux actions ont fait parler, deux interventions très limites des défenseurs rémois dans leur surface qui auraient pu aboutir à des fautes en faveur des Lyonnais. "On veut simplement comprendre. Il y a deux situations très litigieuses qui ont tourné en notre défaveur. Je parle des deux "penaltys" non sifflés sur Malick Fofana et Alexandre Lacazette. Pourquoi Madame Frappart n'a pas été voir la var, s'interroge-t-il au micro de DAZN. Pour moi, il y avait matière à réflexion."

"Ça commence à faire beaucoup, il faut que ça change"

Si celui sur l'ailier belge semble assez net, bien qu'apparemment ce ne le soit pas assez pour l'arbitre de la partie, celui sur l'avant-centre est peut-être un peu plus difficile à siffler. Le dirigeant rhodanien est lui sûr de ce qu'il a vu. "D'après moi, son pied d'appui est clairement percuté", estime-t-il.

Il conclut. "Je milite pour une uniformité des décisions arbitrales. Je suis déçu pour les joueurs, leur travail n'a pas été récompensé. Les décisions font vraiment mal. On méritait la victoire, mais ça n'a pas été le cas. Maintenant, concentrons-nous sur la prochaine rencontre. Je voulais le signaler, car ça commence à faire beaucoup et il va falloir changer les choses." Une première sortie qui risque de faire parler.

😤 | Daniel Congré, coordinateur sportif de l'Olympique Lyonnais, en colère et "déçu" de l'arbitrage de la rencontre ! 👀🙌 #SDROL pic.twitter.com/xkj1NCq9HY — DAZN France (@DAZN_FR) November 23, 2024

D'autant plus que John Textor a lui aussi fait passer le même genre de message sur Instagram, avec une image reprenant la situation sur Fofana. Une publication qu'il a ensuite supprimée (voir ci-dessous).