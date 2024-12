L'OL féminin n'a eu aucun problème à se défaire de Galatasaray ce mercredi en Ligue des champions (0-6). Le voilà assuré de la première place du groupe.

Pour résumer l’écart de niveau ce mercredi entre Galatasaray et l’OL, il faut savoir qu’au match aller, les Françaises avaient dominé les Turques sur le score de 3 à 0, marquant pour la première fois à la 34e. Ce 11 décembre, la différence était encore plus grande, puisqu’à la même minute, elles menaient… 3 à 0 à Istanbul. Un score qui ne reflétait même pas tout à fait l’écrasante domination des Fenottes.

Hegerberg marque encore

Si Ada Hegerberg (0-1, 19e) et Sara Däbritz (0-2, 24e) ont très vite mis l’Olympique lyonnais sur de bons rails, que dire des nombreuses occasions laissées en route. Par Hegerberg et Kadidiatou Diani tout d’abord (6e), puis par Damaris Egurrola (10e), à nouveau Hegerberg (17e et 21e), Melchie Dumornay (22e) et Diani (30e). C’est finalement sur un énième corner que les Stambouliotes ont à nouveau craqué avec un but contre leur camp (0-3, 34e).

Pratiquement jamais inquiétées, les Rhodaniennes ont très rapidement aggravé le score. Toujours sur un coup de pied de coin avec un grand classique, la tête de Wendie Renard sur un centre de Selma Bacha, qui fêtait sa première titularisation de la saison (0-4, 49e). Un large avantage qui permettait au coach australien de gérer les temps de jeu sur la fin de la partie.

Le 50e but de Le Sommer en coupe d’Europe

Sans jamais faiblir, les championnes de France en titre ont ajouté une cinquième réalisation à leur escarcelle grâce au beau travail d’Amel Majri et à la finition de Daniëlle van de Donk (0-5, 69e). A la 76e minute, Eugénie Le Sommer est entrée dans le top 50 avec son 50e but européen pour participer à la fête (0-6). Sans une certaine maladresse, notamment de Dumornay (51e, 62e et 73e), Diani (66e) et Vicki Becho (90e), le tableau d’affichage aurait même pu être plus corsé pour Galatasaray.

Avec 15 points sur 15 possibles en Ligue des champions, les coéquipières de Christiane Endler, qui n’a rien eu à faire ce mercredi, ont validé la première place du groupe. Le prochain rendez-vous en coupe d’Europe, mardi 17 décembre face à Wolfsburg, servira donc seulement de test pour conclure la phase de poules. En attendant, le championnat livrera sa dernière journée de l’année ce week-end, avec pour les Lyonnaises, la réception de Nantes samedi (21 heures).