La réserve de l’OL à la relance à Mâcon ce vendredi (19h)

Battue le week-end dernier à domicile contre Chamalières, la réserve de l’OL a laissé des points en route. Ce vendredi, les joueurs de Gueïda Fofana espèrent se relancer face à l’UF Mâconnais, à égalité de points avec les Lyonnais.

Il y a une semaine, la réserve de l’OL avait une belle occasion à jouer en haut du tableau. Avec un duel entre Lyon-La Duchère et Limonest et un Thonon - UF Mâconnais, les jeunes Lyonnais pouvaient tranquillement s’installer derrière Bourgoin en tête de la poule I de National 3. Contre une équipe du FC Chamalières qui n’avait pris que neuf points depuis le début de la saison, la mission ne s’annonçait pas corser. Encore moins après avoir ouvert le score dès le 2e minute par Sekou Lega. Seulement, comme c’est le cas depuis le début de la saison, l’OL perd des points bêtes en route et la défaite à domicile (1-2) a finalement fait reculer la formation rhodanienne à la cinquième place, à égalité avec l’UF Mâconnais.

Molebe avec la réserve après le match contre Francfort

Le rendez-vous de ce vendredi soir (19h) est donc encore un peu plus crucial pour la bande de Gueïda Fofana. Face à la formation de Saône-et-Loire, entraînée par Roland Vieira un ancien de la maison lyonnaise, c’est un ticket pour le top 5 qui est en jeu, d’autant plus que l’OL affrontera Limonest à la reprise en 2025. Six points qui valent de l’or dans la course à la montée et au moins aux places d’honneur. Absent de l’entraînement professionnel ce vendredi, Enzo Molebe a pris la direction de Mâcon, tout comme Daryll Benlahlou, non éligible pour la Gambardella, Téo Barisic ou Samuel Bossiwa, aperçus à Décines juste avant leur départ.