Alexandre Lacazette et Rayan Cherki lors d’OL – ASSE. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Homme du match jeudi soir, Rayan Cherki poursuit son ascension de ces derniers mois. Tout sauf une surprise à l’OL où Pierre Sage et Alexandre Lacazette ont mis en avant la prise de conscience du jeune joueur.

À peine le match contre Francfort terminé que les joueurs et le staff de l’OL ont vite tourné les regards vers le PSG. Avec seulement soixante-douze heures entre le match de Ligue Europa et celui de Ligue 1, les Lyonnais n’ont pas eu le temps de fêter leur succès contre le club allemand (3-2). La fatigue va bien sûr se faire sentir, mais en enchaînant les victoires et les bonnes prestations collectives, la récupération se retrouve plus facile à gérer. Du côté de Rayan Cherki, il ne devrait donc pas y avoir de problème au moment de se rendre au Parc des Princes. Sans être à 100% de recharge, les batteries marchent à plein régime.

Jeudi, le meneur a une nouvelle fois régalé avec l’ouverture du score pour sa formation puis en livrant deux offrandes à Malick Fofana et Ernest Nuamah. Encore une performance XXL, dans la lignée de ces derniers mois. "C’est lui qui a pris conscience de pas mal de choses et qui a aussi la chance de pouvoir enchaîner. Je pense que ça permet au monde entier de voir à quel point il est talentueux, car on le savait depuis un moment ici, a déclaré Alexandre Lacazette ce vendredi. C’était tout dans la tête et les pieds de Rayan."

"Il faut avoir l'intelligence d'accepter d'être aidé"

Dans cette prise de conscience individuelle, Rayan Cherki a malgré tout pu compter sur un peu d’aider. Même s’il se refuse à l’admettre, Lacazette, aidé par Corentin Tolisso, a joué un rôle dans le développement de son cadet pour Pierre Sage. "Ils ont été à la fois le chemin et les glissières qu’on met sur les côtés. Ils lui ont montré où il devait aller et de temps en temps, ils lui ont permis de rester sur ce chemin. Je pense qu’il en avait besoin." Depuis ses débuts en professionnels, Rayan Cherki a vu les entraîneurs passés sur le banc de l’OL, sans parvenir à trouver la formule magique.

Sage a réussi à trouver certains ingrédients, mais assure n’avoir pas eu de baguette magique. Pas plus que Lacazette et Tolisso, déjà présents dans le groupe depuis l’été 2022. "Être aidé est une chose, mais accepter cette aide en est une autre. Il est totalement concentré sur son avenir, sur ses perspectives. Il relie son ambition et son talent et ça fait les prestations qu’on voit, a noté son coach. Maintenant, c’est un marathon et il faut qu’il continue à prouver sur la saison pour qu’on dise que c’est une bonne saison et non une bonne demi-saison." Reste à savoir si ce sera une bonne saison en intégralité à l’OL ou non…