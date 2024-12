Sage (OL) : "Si on arrive à rendre les gens heureux…"

Pierre Sage avant OL – Besiktas (Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP)

Vainqueur de l’Eintracht Francfort jeudi, l’OL n’a pas le temps de se reposer. Dès dimanche, les Lyonnais affrontent le PSG avec l’ambition de confirmer les belles promesses de la Ligue Europa.

L’OL enchaîne une belle série depuis maintenant trois mois. A-t-on le temps de profiter ?

Pierre Sage : À la vue du rythme des matchs, on n’a pas le temps de se poser ce genre de question là, dès jeudi soir, on était focalisé sur le match contre le PSG. C’est une belle échéance et on se doit de confirmer notre position au championnat et essayer d’appréhender ce match de la meilleure des manières.

Qu’est-ce qui vous plait dans cette belle dynamique ?

Il y a deux aspects. Le premier est le rendement de l’équipe qui est à la hauteur des ambitions affichées au début de la saison alors que ce n’était pas le cas sur les premiers matchs. Le deuxième, ce sont tous les retours positifs de la part des suiveurs, mais aussi de tous les amoureux du foot. Avec ce qu’on produit, on arrive à gagner un peu de terrain auprès des gens qui aiment le foot. C’est le sens de notre travail. Il y a toujours un côté spectaculaire dans le sport, si on arrive à rendre les gens heureux.

"Avec le PSG, le test de jeudi sera déjà remis en cause"

N’y avait-il pas la peur de voir l’OL tomber dans la folie que pouvait imprimer l’Eintracht ?

J’ai eu le sentiment qu’on s’était mis à la hauteur de l’exigence, du rythme, de l’intensité d’un tel match. On a livré une bonne prestation. Le match a eu plusieurs rebondissements, mais on a plutôt bien géré même si en première mi-temps, on aurait pu mener au score.

Est-ce que c'est la plus grosse formation que vous ayez battu cette saison (3-2) ?

Je ne suis pas sûr que ce soit la grosse équipe qu’on a battue cette saison. Mais celle-ci était vraiment très forte. Ça reste une performance, isolée. La chance qu’on a est qu’on joue une équipe du même acabit, voire d’un niveau au-dessus dimanche et donc le test sera remis en cause avec un état de fatigue avancé avec 48h de moins de récupération.

On imagine d’ailleurs que ce match a dû être assez énergivore…

Surtout dans les courses à haute intensité. On avait fait pareil à Rennes et au final, on perd 3-0. Ce n’est pas ce qu’on regarde, c’est le jeu et le résultat.