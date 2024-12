Il est certainement encore un peu tôt pour y penser, mais Rayan Cherki peut-il envisager de rejoindre les Bleus à moyen terme ? Ses performances actuelles méritent au moins que l'on se penche sur son cas.

Depuis Léo Dubois en 2021, aucun joueur portant les couleurs de l'OL n'a joué en équipe de France. Rayan Cherki sera-t-il le prochain dans ce cas ? Il pourrait certes y avoir un sujet avec Corentin Tolisso, lui aussi très en forme, mais ce serait peut-être moins une surprise finalement qu'une hypothétique convocation du jeune meneur de jeu.

En attendant, les performances de l'international Espoirs (24 capes + 3 rencontres aux JO) font beaucoup parler. Presque chaque semaine, il est le principal sujet de conversation grâce à ses prestations, et non plus pour ses défauts que l'on voyait beaucoup auparavant.

"Si toutefois il est appelé, il le méritera"

Sa partition contre Francfort jeudi (3-2) n'a pas fait retomber la belle impression laissée sur les derniers mois par le footballeur de 21 ans. Au point même que sa légitimité à connaître une première invitation avec les A à Clairefontaine n'est plus si incongrue. "Je pense qu'aujourd'hui, il est regardé, il est considéré, a estimé Pierre Sage. Son expérience aux Jeux olympiques n'avait pas été très positive, mais désormais, il a d'autres arguments. Si toutefois il est appelé, il le méritera."

Il faudra tout de même attendre un peu, la prochaine trêve internationale étant en mars 2025. La question de sa nationalité sportive devra être tranchée, puisqu'il pourrait aussi jouer pour l'Italie et l'Algérie. On observera également la suite de ses matchs et la qualité de ses apparitions. C'est avant tout sur la durée qu'il sera jugé. "C'est un marathon, il devra continuer sa saison à l'image du premier semestre, de manière à confirmer que c'est un bon exercice, et pas seulement une bonne demi-saison", a rappelé son entraîneur, qui comme les observateurs, apprécie le visage actuel affiché par Cherki.