PSG - OL : Luis Enrique dithyrambique envers son futur adversaire

Luis Enrique, entraîneur du PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Avant d'accueillir l'OL dimanche (21 heures), l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, s'est montré enthousiaste. Il n'a pas été avare de compliments envers les Lyonnais.

La pression s'est un peu dissipée sur ses épaules avec le succès face à Salzbourg mardi (0-3). En gagnant en Ligue des champions, le PSG de Luis Enrique s'est offert un peu d'air. Il est toujours en délicatesse en C1, mais garde des chances de se qualifier. En Ligue 1, il a aujourd'hui cinq longueurs d'avance sur ses dauphins, Marseille et Monaco. Avant d'affronter l'OL, tout n'est pas au beau fixe à Paris, mais ça va tout de même un peu mieux.

Le rendez-vous de dimanche à 21 heures promet donc beaucoup, entre une formation parisienne voulant garder son matelas en tête du championnat, et des Lyonnais ambitieux et sur une série de bons résultats. "Nous connaissons assez bien Lyon, nous avons eu l'opportunité de les jouer en finale de la Coupe de France et en Ligue 1 la saison dernière. C'est une équipe que j'ai analysée. Une rencontre compliquée nous attend face à une bonne attaque, a identifié Enrique. Ils vivent un moment très positif, avec des joueurs de grandes qualités. Il y a beaucoup de motivation d'être à la hauteur."

"Avec ballon, c'est un adversaire de très haut niveau"

Au-delà du choc contre le cinquième, le coach espagnol a également été interrogé sur le cas Rayan Cherki. Mais lorsqu'on lui a demandé si le club de la capitale voulait encore recruter le meneur de jeu rhodanien, il a éludé la question. "Le danger de l'OL... S'ils sont capables d'avoir le ballon, c'est un adversaire de très haut niveau, a-t-il déclaré. Ils ont des profils de joueurs très élevés."