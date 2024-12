Ligue 1 : l'OL face au PSG pour poursuivre sa série à l'extérieur

Alexandre Lacazette (OL) devancé par Marco Asensio (PSG) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Invaincu à l'extérieur en Ligue 1 depuis le mois d'août, l'OL se préparer à affronter le PSG au Parc des Princes dimanche (21 heures).

C'est le lot de toutes les séries, un jour, elles s'arrêtent. Pour l'Olympique lyonnais, il faut espérer que la spirale positive dans laquelle il se trouve depuis plusieurs semaines maintenant ne prenne pas fin au Parc des Princes dimanche (21 heures). Un terrain, il est vrai, particulièrement hostile pour les visiteurs. Mais l'OL a certaines forces sur lesquelles il pourra capitaliser contre le PSG, même à l'extérieur.

Si sa dernière visite à Paris s'était soldée par un cinglant 4 à 1 en avril dernier, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette semblent aujourd'hui avoir plus d'arguments à opposer. A commencer par leur forme actuelle. Par exemple, ils viennent d'enchaîner six affiches consécutives sans défaite en Ligue 1 loin de leurs bases (trois succès et trois nuls). Rennes est pour l'instant la seule équipe à avoir fait tomber les septuples champions de France dans son antre, au mois d'août (3-0).

9 matchs sans défaite pour l'OL

Il s'agit de leur deuxième meilleure série en déplacement des six dernières saisons, derrière l'incroyable total de 17 matchs sans revers entre septembre 2020 et mai 2021. Pratiquement tout un exercice invaincu hors du Parc OL.

Nous n'en sommes pas encore à ce stade de performance, mais la dynamique est bonne pour les hommes de Pierre Sage, qui auraient tort de ne pas y croire. Contre le leader du championnat, le club rhodanien va aussi mettre à l'épreuve son invincibilité toutes compétitions confondues (neuf sorties). La dernière chute des partenaires de Rayan Cherki remonte au 24 octobre, contre Besiktas (0-1), et au 22 décembre en L1, face à Marseille (2-3).