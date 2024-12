Lucas Perri revient sur sa période d'adaptation à l'OL

Entre janvier et mai 2024, Lucas Perri a dû patienter dans la peau d'une doublure. Avant de devenir titulaire à l'OL, le portier brésilien a bénéficié de quelques mois pour s'adapter.

Dans un sens, il semble que la transition soit mieux passée que l'autre. Si Anthony Lopes doit se contenter des séances d'entraînement désormais à l'OL, Lucas Perri est lui devenu le gardien numéro 1, plutôt avec réussite jusqu'à présent. Il est souvent difficile de prendre la suite d'un garçon ayant tant apporté au club, marquant de manière assez certaine son nom dans l'histoire, même sans trophée remporté. Pourtant, le Brésilien fait pour l'instant bonne impression, malgré quelques approximations par instants.

Avant de se retrouver dans le costume de titulaire, l'ancien footballeur de Botafogo a tout de même dû traverser une période d'acclimatation à son nouvel environnement. D'abord sur le banc à son arrivée en janvier 2024, il est apparu en Coupe de France à partir de février. Décisif dans l'excellent parcours de l'équipe jusqu'à la finale, il restera par exemple comme le héros du quart de finale gagné aux tirs au but face à Strasbourg (0-0, 4-3 t.a.b).

"Je devais me familiariser avec mon environnement"

Au cours d'un entretien accordé à Free Foot, Perri s'est confié sur ses premiers pas dans le Rhône. "Lors de l'exercice 2023, je suis allé en sélection nationale. J'avais fait une très bonne saison. John Textor a parlé avec moi et mon agent. Ce qu'il avait comme projet pour moi, c'était de me faire venir à Lyon, et, durant les six premiers mois, la seule chose qu'il attendait de moi, c'était l'adaptation. Apprendre la langue, et après, j'irai lutter pour une place dans les buts, a clarifié le portier de 27 ans. C'était donc clair pour moi que lors du premier semestre, je devais me familiariser avec mon environnement, et notamment le froid. C'est quelque chose de très difficile pour nous (rires)."