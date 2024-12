Laurent Prud’homme, ancien DG de L’Equipe et nouveau CEO de l’OL (Photo by Julien DE ROSA / AFP)

Syndicat des clubs professionnels, Foot Unis est sous la présidence de Laurent Nicollin (Montpellier). Laurent Prud'homme a rejoint le comité directeur de l'instance.

Directeur général de l'Olympique lyonnais, membre du comité stratégique de LFP Media et maintenant à la gouvernance de Foot Unis. Laurent Prud'homme va bientôt devoir se multiplier s'il veut répondre favorable à toutes ses casquettes. Dernièrement, il a donc été élu au comité directeur du syndicat des clubs professionnels, intégrant un organe dirigé par le président de Montpellier, Laurent Nicollin.

Clairement soutien de Cyril Linette lors de la dernière élection à la tête de la Ligue de football professionnel, le dirigeant de l'OL rejoint un organisme qui a penché en faveur de son opposant et vainqueur final, Vincent Labrune. Outre Nicollin, on retrouve aussi Bernard Joannin (Amiens) ou encore Pierre-Olivier Murat (Rodez).

Ponsot également au comité directeur

Rappelons toutefois que Vincent Ponsot, homologue de Prud'homme à l'OL féminin, est également dans l'organigramme. Il a le poste de secrétaire-adjoint.

Globalement, Foot Unis a une voix qui compte lors des élections à la LFP, mais il doit surtout "défense des intérêts généraux et particuliers, matériels et moraux des clubs professionnels". Cela comprend les formations de Ligue 1, Ligue 2, National, mais aussi de première et de deuxième division chez les femmes. Interlocuteur important dans le paysage français du ballon rond, il peut placer certains de ses membres dans diverses commissions de la LFP, de la FFF et au sein des instances internationales du football (ECA et UEFA).