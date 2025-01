OL : Laurent Prud'homme au soutien de John Textor

Laurent Prud’homme le DG et John Textor le patron de l’OL / © O&L

Personnage détonnant dans le football français, John Textor doit faire face à une certaine défiance vis-à-vis de son modèle de multipropriété. Directeur général de l'OL, Laurent Prud'homme prend la défense de l'Américain.

Depuis l'entretien qu'il a accordé à RMC le 13 janvier dernier, l'OL s'est retrouvé au cœur de l'actualité. Suite à cette interview, John Textor a placé l'Olympique lyonnais à la Une des médias, entre le mercato, les contacts avec Paulo Fonseca et diverses autres informations tombant comme un cheveu sur la soupe. En réalité, cela fait des mois que l'homme d'affaires suscite des interrogations. Les sanctions de la DNCG en novembre dernier étant la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Son système de multipropriété est sans cesse discuté, rebattant les cartes dans l'univers du football. Certains y voient des tours de passe-passe fragilisant les clubs, d'autres un moyen de sortir du principe d'un actionnariat fort qui viendrait combler les dettes et mettre au pot si besoin. Dans le Rhône, il est encore difficile de se faire une idée précise de ce qu'il adviendra des septuples champions de France (2002-2008) version Eagle Football.

"La structure qui existe depuis 40 ans est cassée"

Directeur général de l'institution rhodanienne, Laurent Prud'homme soutient la direction prise par le natif du Missouri. "Le modèle de John est celui de la création de valeur. C’est une situation responsable dans le contexte actuel. La structure qui existe depuis 40 ans est cassée. On a connu -60% de droits télé. John propose sa propre méthode. Il détonne, c’est sûr, a reconnu le dirigeant auprès de RMC Sport. Son énergie et son ton peuvent détonner, mais c’est un très grand chef d’entreprise, un visionnaire et un spécialiste du foot."

L'ancien DG de L'Équipe confirme qu'à présent, "le destin de l’OL est lié à la réussite de Botafogo, et inversement". La réussite de l'un vient aider l'autre, ce qu'on a pu observer ces derniers mois. "Chaque club contribue et bénéficie des efforts de l’autre. Par exemple, la prime de victoire en Libertadores, c’est 23 millions d’euros, a expliqué Laurent Prud'homme. C’est aussi 9 millions pour le championnat et le prize money de participation à la prochaine coupe du monde des clubs, 50 millions." Une somme importante qui, il espère, permettra à l'Olympique lyonnais d'échapper aux sanctions de la DNCG à l'issue de la saison.