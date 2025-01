Nicolas Puydebois : "L'OL est à sa place" en Ligue 1

Depuis le début d’année 2025, l’OL est dans le dur. Et si pour certains, les Lyonnais sont en crise, pour notre consultant Nicolas Puydebois, ce n’est pas encore le cas.

En ce début d’année 2025, l’OL n’y arrive pas. Malgré une victoire face à Montpellier (1-0) lors de la reprise, les Lyonnais affichent un visage en demi-teinte en Ligue 1, et se sont même fait éliminer dès les seizièmes de finale de Coupe de France face à Bourgoin (N3). Suite à ces performances plus que décevantes, il n'en fallait pas beaucoup plus pour que le terme de "crise" ne revienne du côté de l’Olympique Lyonnais. Toutefois, notre consultant, Nicolas Puydebois n’est pas de cet avis.

"Une saison, il y a des coups de moins bien"

En effet, lors de notre émission "Tant qu’il y aura des Gones" de lundi, l’ancien gardien s’est exprimé au sujet de la méforme du club rhodanien. Il estime que les hommes de Pierre Sage sont à leur place en championnat. "C’est la limite actuelle de l’effectif. Je ne suis pas désabusé par ça. Avec ce groupe, l’OL se retrouve à sa place tout simplement, a-t-il affirmé. Sur une saison, il y aura des coups de moins bien, des coups de mou. On en a connu des passages difficiles et on en connaîtra d’autres. Un exercice, c’est long, c’est un marathon."

L'ancien gardien de l'OL poursuit : "Par contre, il faut rapidement se remettre la tête à l’endroit parce qu’il peut vite connaître de grandes désillusions et s’en mordre les doigts à la fin. On peut rater des tournants, ça arrive, mais s’il y en a trop, tu ne pourras pas atteindre les objectifs fixés", a rappelé le triple champion de France (2003-2005).