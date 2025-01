Ce lundi, il y avait des choses à dire autour de l'OL dans "Tant qu'il y aura des Gones". Face à la mauvaise passe actuelle des Lyonnais, l'équipe de TKYDG a tenté de décrypter les causes de ce ciel assombri.

Qu'on le veuille ou non, l'OL traverse une période compliquée. Même Corentin Tolisso l'a avoué après le nul concédé contre Toulouse samedi soir (0-0). Avec quatre points pris sur les quatre derniers matchs de Ligue 1 plus une élimination en Coupe de France contre une formation de National 3, tout ne tourne plus rond entre Rhône et Saône. Pierre Sage tente de faire bonne figure malgré le sentiment de "honte" ressenti mercredi dernier à Bourgoin, mais il a désormais la pression. L'ombre de Paulo Fonseca planerait au-dessus de Décines et les rendez-vous contre Fenerbahçe, jeudi (18h45), et Nantes, dimanche (17h15), s'annoncent cruciaux pour le technicien français. Preuve que tout va malheureusement très vite dans le football.

Un climat qui n'aide pas

Ce lundi, pendant plus d'une heure, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" a essayé de décrypter au mieux la mauvaise passe actuelle des Lyonnais. Entre perte d'identité dans le jeu, mercato qui fragilise l'équilibre et une atmosphère de janvier finalement peu propice à l'épanouissement, les raisons sont nombreuses. Mais faut-il vraiment s'alarmer pour autant en étant à trois points du podium et a minima qualifié pour les barrages de la Ligue Europa ? Nicolas Puydebois et Enzo Reale ont donné leur avis sur la question.