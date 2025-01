Luiz Henrique et Jeffinho à Botafogo (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

C'est désormais officiel, Luiz Henrique (Botafogo) est un joueur du Zénit Saint-Pétersbourg. L'argent de ce transfert devrait renflouer les caisses de l'OL.

Il faudra s'y faire, même si cette pratique suscitera forcément des débats. Lundi, Luiz Henrique, footballeur de Botafogo, s'est engagé pour quatre années, plus une en option, avec le Zénit Saint-Pétersbourg. Dans son communiqué, la formation russe ne dévoile pas le montant de ce transfert, mais il devrait se situer autour des 35 millions d'euros, bonus compris.

En quoi cela concerne-t-il l'Olympique lyonnais. Outre le fait que l'un des meilleurs footballeurs du "cousin" de la galaxie Eagle Football quitte le giron, il semblerait que l'OL s'apprête à toucher une très grande partie, voire l'intégralité de la somme. Comment est-ce possible, alors qu'il n'a jamais porté cette tunique ? Comme expliqué lundi, le club rhodanien aurait a priori les droits sportifs de l'ailier, qu'il aurait récupérés au moment de son mouvement entre le Real Betis et Fogo' en février 2024.

Acquis pour 16 millions, retransféré 19 de plus

Arrivé contre 16 millions d'euros l'équipe brésilien, il remportera moins d'un an plus tard la Copa Libertadores et le championnat. Au total, il a disputé 55 rencontres avec l'institution de Rio de Janeiro, pour un bilan de 12 buts et 6 passes décisives. Sa cote est montée en flèche, et ses premières sélections avec le Brésil (six capes, deux réalisations) ont suscité de la convoitise.

S'il a un temps été question qu'il rejoigne la France et l'Olympique lyonnais, c'est finalement en Russie que sa carrière se poursuivra. Pour l'OL, la situation reste floue à ce sujet, et il faudra observer si une possible communication officielle intervient. De son côté, Botafogo a chaleureusement remercié le joueur de 24 ans, devenu sous ses anciennes couleurs l'un des meilleurs footballeurs sud-américains. Mais ni la destination, ni le montant, n'ont été précisés.