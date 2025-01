Pas directement été interrogé au sujet de l'OL ou de Pierre Sage, José Mourinho a tout de même donné son avis sur Simone Soza, l'arbitre de la rencontre de jeudi.

Pour obtenir l'opinion de José Mourinho concernant la mauvaise dynamique de l'OL, il faudra repasser. Lors de la conférence d'avant-match, l'entraîneur de Fenerbaçe ne s'est ni exprimé au sujet du club rhodanien, ni à propos de Pierre Sage. Ce qui s'explique car aucune des questions des journalistes turcs n'ont été directement liées à la formation lyonnaise, qu'il affronte en Ligue Europa. Toutefois, le coach portugais n’a pas échappé à une interrogation concernant Simone Sozza, l’officiel de la rencontre de jeudi (18h45).

"L'arbitre est là pour aider à avoir grand match"

Un sujet auquel le "Special One" n'accorde pas beaucoup d'importance, malgré les polémiques autour de l’arbitre originaire d’Italie. "Je n'y songe pas (sur le fait qu'il soit italien et que cela pose un problème après son passage à la Roma). Je pense qu'ils viennent pour faire leur travail du mieux qu'ils peuvent. Sozza est l'un des nouveaux, jeunes et prometteurs arbitres italiens. Je ne pense pas qu'il soit amoureux de moi, mais je pense qu'il vient pour faire du bon travail. Et il est très bon, il peut faire du bon boulot. Cela voudrait dire qu'à la fin de la rencontre, personne ne se souvient de lui, parce que cela va se jouer entre Fenerbahçe et Lyon. L'arbitre est juste là pour aider à vivre une grande affiche. Je fais entièrement confiance à son potentiel", a déclaré sereinement le technicien portugais.